1.000 Euro Sachschaden Nach Verkehrsunfall geflüchtet

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

In der Zeit von Mittwoch, 8. Januar 2020, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 9. Januar 2020, 7.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Pfarrer-Bock-Straße in Burglengenfeld die linke Fahrzeugseite eines weißen Klein-Pkw, der vor einem Wohnanwesen geparkt war.