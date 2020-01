Crash an der Autobahnauffahrt Thiersheim Sattelzugfahrer übersieht Kleintransporter – 50.000 Euro Schaden

Am Donnerstagmorgen, 9. Januar, gegen 7.15 Uhr wollte ein 62-jähriger polnischer Kraftfahrer mit seinem Sattelzug vom Autohof Thiersheim herkommend auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Norden auffahren. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer jedoch einen entgegenkommenden, bevorrechtigten VW Crafter und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

THIERSHEIM Die Zugmaschine des Sattelzugs wurde dabei im Frontbereich stark beschädigt. Am VW Crafter entstand augenscheinlich Totalschaden. Dieser musste deshalb abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW Crafter, ein 60 Jahre alter Mann aus Oberthulba, zog sich ersten Erkenntnissen zufolge eine Brustprellung zu. Der Fahrer des Sattelzugs blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Nachdem sich ausgehend von den Unfallfahrzeugen eine Ölspur im Bereich der Unfallstelle ausgebreitet hatte, wurden die Autobahnmeisterei Rehau und die Straßenmeisterei Wunsiedel verständigt, um die Fahrbahn zu reinigen. Für diese Maßnahme musste die Unfallstelle kurzfristig komplett gesperrt werden. Gegen den Sattelzugfahrer wird nun, seitens der Polizei Marktredwitz, wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung u. a. ermittelt.