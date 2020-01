Die Polizei ermittelt Einbruchserie in Marktredwitz geht weiter

(Foto: edu1971/123RF)

Wie erst nachträglich bekannt wurde, versuchten der oder die unbekannten Täter am Freitag, 3. Januar, erfolglos, in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Marktredwitz einzubrechen. An der Haustüre waren deutliche Hebelspuren festzustellen.