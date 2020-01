Vorfall in Schnaittenbach 15-Jähriger verletzt Mitschüler (14) mit einem Messer

Am Freitag, 10. Januar, wurde 14-Jähriger in einer Schule in Schnaittenbach von einem Mitschüler mit einem Messer verletzt. Ein tatverdächtiger Mitschüler wurde festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.