Aggressive Verhalten Renitenter Wiederholungstäter übernachtet zwei Nächte in Folge in der Zelle

(Foto: Ursula Hildebrand)

Er war bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 7. auf 8. Januar, Gast bei der PI Weiden. Am Mittwochabend, 8. Januar, durfte er erneut sein Nachtlager in der Inspektion aufschlagen.