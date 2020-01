Strafverfahren wegen Diebstahls 15-Jähriger klaut Ring und Kette

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Ein 15-Jähriger entwendete am Mittwochabend, 8. Januar, zwei Schmuckstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Hofer Altstadt und wollte anschließend das Geschäft verlassen. Nun muss er sich wegen Diebstahls verantworten.