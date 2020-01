Kontrolle im Zug Paar nach Drogenschmuggel von Tschechien nach Bayern in Untersuchungshaft

(Foto: Polizei Bayern)

Bei der Kontrolle eines in Amberg wohnenden Paares in Schirnding stellten Beamte der Grenzpolizei Selb am Montagabend, 6. Januar 2020, fest, dass der Mann und seine Begleiterin Crystal aus der Tschechischen Republik nach Bayern schmuggeln wollten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befinden sich der 37-Jährige und die 52-Jährige nun in Untersuchungshaft.