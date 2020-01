14-Jährige leicht verletzt Jugendliche brechen in ehemalige Förderschule in Maxhütte-Haidhof ein

Acht Jugendliche aus dem Städtedreieck wurden am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 17.45 Uhr, erwischt, als sie in der ehemaligen Förderschule in der Jahnstraße in Maxhütte-Haidhof einbrachen und dort mehrere Gitterscheiben zerschlugen. Hierbei verletzte sich eine 14-jährige Schülerin aus dem Stadtgebiet leicht an der Hand.