Unfallflucht in Schwandorf Niederländischer Lkw beschädigt Pkw beim Rangieren

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 7.25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Schwandorfer mit seinem Pkw die Wackersdorfer Straße in Schwandorf stadtauswärts. An der Globuskreuzung musste er verkehrsbedingt hinter einem Sattellastzug an der roten Ampel anhalten.