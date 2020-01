Weiterfahrt unterbunden Unter Drogeneinfluss am Steuer – 25-Jähriger wird sich verantworten müssen

(Foto: yuyu2000/123RF)

Fast kein Tag vergeht, an dem nicht ein Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt wird. So auch am Dienstagvormittag, 7. Januar 2020, auf der Bundesstraße B303 bei Schirnding. Bei der Kontrolle eines tschechischen Pkws durch den Zoll wurden beim 25-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein positiver Drogentest bestätigte den Verdacht.