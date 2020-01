Polizei bittet um Hinweise Unbekannte klauen Angelausrüstung im Wert von 200 Euro aus Kellerabteil

(Foto: 123rf.com)

In der Zeit von Freitag, 3. Januar 2020, bis Dienstag, 7. Januar 2020, drangen bislang unbekannte Täter in ein unverschlossenes Kellerabteil in der Egerstraße in Marktredwitz ein. Dort stahlen sie eine Angeltasche mit zwei Angeln im Wert von circa 200 Euro.