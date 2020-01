Geruch führte in eine Wohnung Polizeibeamte mit guter Nase stellen Marihuana bei einem amtsbekannten 25-Jährigen sicher

Eine gute Nase bewies eine Polizeistreife am frühen Dienstagabend, 7. Januar 2020. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße in Marktredwitz roch es stark nach Marihuana.