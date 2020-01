Lkw-Reifen platzt auf der Autobahn Fahrerin fliegt abgerissener Kotflügel „um die Ohren“

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Dienstagmorgen, 7. Januar 2020, gegen 6.45 Uhr, platzte an einem Lkw, der zwischen Hof/West und Münchberg/Nord in Fahrtrichtung München unterwegs war, der linke Reifen. Durch die wegfliegenden Reifenteile wurde zudem der Kotflügel am Lkw abgerissen.