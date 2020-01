Circa 35 Einsatzkräfte Kaminbrand in Konnersreuth geht glimpflich aus – Hausbewohner kann Schlimmeres verhindern

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Glimpflich und ohne Verletzungen ging am Montag, 6. Januar 2020, gegen 19.45 Uhr, ein Kaminbrand im Ortsteil Lippertsmühle in Konnersreuth aus. Hier stellte ein Hausbewohner am Anbau neben einem Mehrfamilienhaus Funkenflug aus dem Kaminrohr der Holzheizung fest. Bei genauerer Betrachtung musste er feststellen, dass der Dachstuhl beziehungsweise die Dachschalung rund um den Kamin bereits zum Kokeln beziehungsweise Brennen begonnen hatte.