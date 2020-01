Die Polizei ermittelt 17-Jähriger tauscht beim Jackenkauf die Etiketten

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein 17-Jähriger kaufte am Dienstagabend, 7. Januar, eine Jacke in einem Bekleidungsgeschäft in der Hofer Altstadt und wollte das Etikett dieser Jacke gegen eines einer teureren austauschen. Nun muss er sich wegen Betrugs verantworten.