Kontrollen Fahnder in Waldsassen sind zu Jahresbeginn sehr erfolgreich – viele Drogenfahrten und Fahrzeuge ohne Versicherung

Gleich zu Jahresbeginn verliefen die Kontrollen der Fahnder der GPG Waldsassen sehr erfolgreich. So konnte am Donnerstag, 2. Januar 2020, bei der Kontrolle einer vierköpfigen Wagenbesatzung in Waldsassen hinter dem Beifahrersitz ein angerauchter Joint aufgefunden werden. Für den Joint wollte sich keiner der Vier verantwortlich zeigen. Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz handelten sie sich trotzdem ein.