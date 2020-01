Verletzungen im Halswirbelbereich 13 Kilo schwere Kartons fallen aus fünf Metern Höhe auf den Kopf eines Lageristen

Wie die Polizeiinspektion Amberg am Mittwoch, 8. Januar 2020, meldete, fielen bei Arbeiten in einem Lager in Kümmersbruck circa 13 Kilo schwere Kartons fünf Meter in die Tiefe und trafen einen 40-jährigen Lageristen am Kopf. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen Verletzungen im Halswirbelbereich und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Amberg eingeliefert.