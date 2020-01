Beide erwartet Anzeige und Bußgeld Zwei Kleintransporter-Fahrer aus Südosteuropa missachten Fahrpersonal- und Gefahrgutrecht

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 10.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in Schwandorf einen Kleintransporter aus Regensburg. Am Steuer saß ein 30-jähriger Südosteuropäer, der im gewerblichen Güterverkehr unterwegs war. Dabei führte er nicht die vorgeschriebenen Tageskontrollblätter zum Nachweis der Lenk- und Ruhezeiten. Nun folgte eine Anzeige mit einem empfindlichen Bußgeld.