Illegal in Deutschland Vietnamese erhält Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz

(Foto: zoomzoom/123RF)

Ein 26-jähriger Vietnamese wurde am Montagabend, 6. Januar 2020, von Beamten der Bundespolizei am Autohof Münchberg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er sich schon seit längerem illegal in Deutschland aufhält.