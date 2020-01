Vermutlicher Messerangriff Gefährliche Körperverletzung am Schwandorfer Bahnhof – 21-jähriges Opfer hat Stichwunden im Rücken

Bereits am 16. Dezember 2019 begab sich ein 21-jähriger Zuwanderer aus dem Nahen Osten in Regensburg in ärztliche Behandlung. Dabei stellte der behandelnde Arzt Stichwunden im Rücken des Mannes fest, die dieser zunächst nicht explizit erwähnte. Der Arzt verständigte wegen des Verdachts einer schwereren Straftat die Polizei.