Beleidigung Schwandorferin will einfach nur einparken – ein unbekannter Pkw-Fahrer hat damit offenbar ein Problem und beleidigt sie

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 9.45 Uhr, wollte eine 47-jährige Schwandorferin in der Schwandorfer Innenstadt am sogenannten Wendelin-Platz ihren Pkw am Fahrbahnrand einparken. Damit hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar sein Problem.