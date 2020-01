In Schlangenlinien unterwegs Portugiese versteckt sich sturzbetrunken unter Lkw-Anhänger vor der Polizei

(Foto: rafaelbenari/123RF)

Am Montagabend, 6. Januar 2020, befuhr ein 37-jähriger Portugiese mit seinem VW Caddy die Autobahn A9 in Richtung München. Einer Streife der Bundespolizei fiel die unsichere Fahrweise in Schlangenlinien mit etwa 80 km/h auf. An der Anschlussstelle Berg folgte der 37-Jährige dem Dienstfahrzeug zur geplanten Kontrolle am Autohof Berg.