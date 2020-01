Polizei bittet um Hinweise Unbekannte klauen 30 Granitrandsteine an einem Waldrand in Helmbrechts

In der Zeit von Dienstag, 31. Dezember 2019, 12 Uhr, bis Montag, 6. Januar 2020, 13.30 Uhr, wurden in Helmbrechts an einem Waldrand 30 Granitrandsteine von unbekannten Tätern entwendet.