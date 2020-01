Er muss mit einer Strafanzeige rechnen Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss versucht, zu Fuß vor der Polizeistreife zu flüchten

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntag, 5. Januar 2020, gegen 11 Uhr, wurde in Amberg eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Amberg auf einen 42-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien vor ihnen fuhr. Als der Fahrradfahrer die Streifenbesatzung bemerkte, warf er plötzlich das Fahrrad weg und flüchtete.