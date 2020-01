6.000 Euro Schaden Mit knapp zwei Promille Unfall gebaut

(Foto: tom19275/123RF)

Zwischen einem 49-jährigen Mann aus Nagel und einer 74-jährigen Marktredwitzerin kam es am Sonntagmorgen, 5. Januar 2020, zu einem Auffahrunfall in der Karlsbader Straße in Marktredwitz.