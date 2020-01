Unfall in Rehau Kleintransporter rollt weg – 8.000 Euro Schaden

Am Freitag, 3. Januar 2020, gegen 15 Uhr, stellte der Fahrer eines Kleintransporters diesen in Pilgramsreuth am Straßenrand ab. Vermutlich war aber die Handbremse nicht richtig angezogen, deshalb rollte der Transporter an der abschüssigen Straße rückwärts.