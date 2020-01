Zwei Anzeigen am Hals 15-Jähriger gleich zweimal beim Diebstahl im selben Getränkemarkt erwischt

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Samstag, 4. Januar 2020, gleich zweimal beim Diebstahl von zwei Flaschen Spirituosen in einem Getränkemarkt in Burglengenfeld in der Regensburger Straße erwischt.