Zeugen gesucht Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Ein Gast eines Schnellrestaurants hatte am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 17 Uhr, seinen schwarzen Pkw auf dem dortigen Kundenparkplatz in der Keplerstraße in Wernberg-Köblitz abgestellt.