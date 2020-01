15-Jährigerr war ohne Licht unterwegs Polizei greift „alten Bekannten“ mit Drogen auf

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag, 4. Januar 2020, gegen 22.30 Uhr, hielten Beamte der Polizeiinspektion Weiden in der Königsberger Straße in Weiden einen Jugendlichen auf, weil er in der Dunkelheit mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs war. Nachdem der Radler angehalten hatte, stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen „alten“ Bekannten handelte.