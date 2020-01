Kontrolle in Schwandorf Bekiffter 19-Jähriger saß auf einem getunten Kleinkraftrad

Am Samstag, 4. Januar 2020, zur Mittagszeit, kontrollierten Beamte der Polizei Schwandorf einen 19-jährigen Heranwachsenden, der mit seinem Kleinkraftrad in Schwandorf unterwegs war.

SCHWANDORF Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer ein, dass er am Fahrzeug zur Leistungssteigerung manipuliert hatte. Aufgrund dessen wurde dieses zur genaueren Begutachtung sichergestellt. Weiter räumte der junge Mann ein, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben, was ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus Schwandorf und ein Ermittlungsverfahren wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bescherte.