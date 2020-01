Die Polizei sucht Zeugen Auto auf einem Parkplatz angefahren und abgehauen

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Am Freitag, 3. Januar 2020, gegen 9.30 Uhr, parkte eine 29-jährige Schwandorferin ihren Pkw bei einem Verbrauchermarkt in Schwandorf in der Paul-von-Denis-Straße. Als die Fahrerin zurückkam, sah sie, wie sich ein weißer Pkw, gelenkt von einer weiblichen Person, entfernte.