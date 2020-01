Helbelspuren Die Polizei in Marktredwitz ermittelt zu zwei Einbrüchen

Der Polizeiinspektion Marktredwitz wurden am Samstagnachmittag, 4. Januar 2020, zwei versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser mitgeteilt. Der bislang unbekannte Täter muss in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr versucht haben, in die Häuser einzubrechen.