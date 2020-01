Zeugen gesucht Altkleidercontainer abgefackelt

(Foto: 123rf.com)

Ein 45-jähriger Zeuge aus Selb teilte der Polizei mit, dass am Freitagnachmittag, 3. Januar 2020, gegen 16.30 Uhr, ein Altkleidercontainer in der Bahnhofstraße in Brand stehen würde.