Anzeigen erstattet 52-Jährigen an einem Tag gleich zweimal beim Hausfriedensbruch erwischt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Ein amtsbekannter 52-jähriger tschechischer Staatsangehöriger wurde am Freitag, 3. Januar 2020, in Selb sowohl widerrechtlich im Paul-Gerhard-Haus, als auch später in einer Firma am Philip-Rosenthal-Platz angetroffen.