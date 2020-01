Zeugen gesucht Ford verkratzt – 5.000 Euro Schaden

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 3. Januar 2020, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mutwillig einen am Pfarrholz in Konradsreuth abgestellten Ford.