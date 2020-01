Autoschlüssel sichergestellt Verdacht der Polizei wird bestätigt – 24-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Am Samstagmorgen, 4. Januar 2020, wurde ein 24-Jähriger aus Münchberg einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle in Münchberg unterzogen. Da bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, ordneten die Polizeibeamten einen Drogenschnelltest an.