Einsatz in Selb Silvesterböller hat wohl einen Schwelbrand in einem Baum ausgelöst

(Foto: 123rf.com)

Am frühen Donnerstagmorgen, 2. Dezember, wurde am Goldberg in Selb ein rauchender Baum gemeldet. Vor Ort wurde durch die alarmierte Feuerwehr ein Schwelbrand in einem hohlen Baum festgestellt. Vermutlich war der Baum durch einen Silvesterböller in Brand gesetzt worden.