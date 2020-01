12.000 Euro Schaden Zu schnell unterwegs – Kurierfahrer kollidiert mit einem Hauseck

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 3. Januar 2020, verlor ein Kurierfahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug der Marke Fiat und kollidierte mit einem Hauseck in der Poststraße in Selb.