Anzeige erstattet Reis und Ketchup im Wert von 2,88 Euro geklaut

Ein Festmahl plante am Donnerstag, 2. Januar 2020. offenbar ein 41-jähriger Weidener. Der Herr wurde gegen 14.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Dr.-Martin-Luther-Straße vorstellig. Im Ladengeschäft fanden schließlich eine Packung Basmati-Reis und eine Flasche Ketchup den Weg in die Jacke des Weideners.