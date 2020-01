Um Hinweise wird gebeten Mehrere Häuser in Waldsassen angegangen – die Kripo sucht Zeugen

(Foto: 123rf.com)

Im letzten Monat hatte sich mindestens ein unbekannter Täter an mehr als 50 Häusern in Waldsassen zu schaffen gemacht. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden ermittelt zusammen mit Beamten der PI Waldsassen in einer Ermittlungsgruppe und sucht Zeugen.