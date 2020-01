Die Kripo sucht Zeugen Einbruch in ein Schmuckgeschäft scheitert

Von Dienstag, 31. Dezember 2019, bis Donnerstag, 2. Januar 2020, hatte ein unbekannter Täter versucht, in ein Schmuckgeschäft in Tirschenreuth einzubrechen. Zeugen werden gesucht.

TIRSCHENREUTH Zwischen 12.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Donnerstag versuchte ein bislang Unbekannter, in das Innere eines Schmuckgeschäfts in der Innenstadt nahe des Maximilianplatzes zu gelangen. Er scheiterte jedoch und flüchtete ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum und im Bereich des Maximilianplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 entgegengenommen.