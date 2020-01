Die Polizei bittet um Hinweise Vandale wütete in der Kirche am Marktplatz in Zell

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com) Unbekannte Täter gingen in der Zeit von Mittwoch, 1. Januar 2020, 19.30 Uhr, auf Donnerstag, 2. Januar, 8.30 Uhr, in den unversperrten Vorraum der Kirche am Marktplatz in Zell im Landkreis Hof, öffneten einen an der Wand angebrachten Erste-Hilfe-Kasten und warfen den Inhalt auf den Boden bzw. auf die Straße. ZELL/LANDKREIS HOF Zudem wurden alle ausgelegten Flyer auf der Straße, im Nahbereich der Kirche, weggeworfen. Der Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens sowie die Flyer wurden durch diese Aktion unbrauchbar. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise auf den bzw. die Täter werden an die Polizeiinspektion Münchberg erbeten.