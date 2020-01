„Sinnfreie Handlung“ Feuerwerkskörper zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube gezündet – 2.000 Euro Schaden

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

In der Steinhauserstraße in Amberg ließen Unbekannte am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 1 Uhr, einen größeren Feuerwerkskörper zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube eines Opel detonieren.