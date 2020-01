3.000 Euro Schaden Heiße Asche in die Mülltonne entsorgt – Unachtsamkeit löst Feuerwehreinsatz aus

(Foto: 123rf.com)

Am Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar, gegen 14.30 Uhr, entzündeten sich in der Birkachstraße in Diendorf eine Restmüll- und die danebenstehende Papiertonne. Grund hierfür war offenbar das Einfüllen noch heißer Asche in die Restmülltonne nach einer Grillparty.