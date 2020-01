Kontrolle in Wernberg-Köblitz 41-jähriger Pkw-Fahrer saß angetrunken am Steuer seines Autos

Am Mittwoch, 1. Januar, gegen 15.45 Uhr, wurde ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Pfreimd in der Nürnberger Straße in Wernberg-Köblitz einer Kontrolle unterzogen.