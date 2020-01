Die Polizei ermittelt Haus in der Silvesternacht mit Stahlkugel beschossen

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Ein Anwesen in der Feldstraße in Naila wurde in der Silvesternacht von einer Stahlkugel getroffen. Der Anwohner bemerkte kurz vor 23 Uhr einen Schlag gegen sein Fenster zur Straßenseite hin und ließ daraufhin den Rollo herunter. Nur wenige Minuten später schlug erneut etwas gegen diesen Rollo und verursachte ein Loch.