Sachschaden von 3.000 Euro Auffahrunfall an Silvester – 63-jährige Skoda-Fahrerin wird leicht verletzt

(Foto: Monkey Business Images/123rf.com)

An Silvester am Dienstag, 31. Dezember 2019, gegen 11.15 Uhr, musste eine 63-jährige Skoda-Fahrerin aus dem Stadtgebiet in Burglengenfeld bei der Einmündung Regensburger Straße zur Pfälzer Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 54-jähriger Opel-Fahrer aus Hohenfels bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf.