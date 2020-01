0,54 Promille Am Neujahrstag mit Restalkohol am Steuer erwischt – Bußgeld und einmonatiges Fahrverbot sind die Folgen

(Foto: 123rf.com)

Ein 27-jähriger Kümmersbrucker war am Neujahrstag am Mittwoch, 1. Januar 2020, auf der Drahthammerstraße in Amberg mit seinem Pkw unterwegs und wurde zur Mittagszeit von einer Streifenbesatzung angehalten.