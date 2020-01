Kontrolle in Schwandorf Mit rotem Händlerkennzeichen zum Einkaufen gefahren

(Foto: Bayerische Polizei)

Am Neujahrsmorgen, Mittwoch, 1. Januar 2020, wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Corsa in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf einer Verkehrskontrolle unterzogen.