Beziehungsstreit in der Silvesternacht Ex-Frau kippt Nachfolgerin ein Glas Whiskey ins Gesicht und wirft das Glas gleich hinterher

(Foto: monticello/123rf.com)

Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Zu einer Beziehungsstreitigkeit kam es in der Silvesternacht am Mittwoch, 1. Januar 2020, gegen 3 Uhr, in einer Gaststätte in der Weidener Altstadt. Ein 26-jähriger Weidener war dort mit seiner wohl neuen Lebensgefährtin, einer 19-jährigen Weidenerin, zu Gast. Ebenfalls anwesend: die 34-jährige Ex-Frau des Weideners.